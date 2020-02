DÉJÀ INSCRIT ?

Universités26 janvier 2020

Je possède la passion des produits culturels, en particulier pour la littérature en sciences humaines (sociologie du travail etc.)

J'aime travailler dans un souci permanent d'efficacité, de qualité de service et de satisfaction

Coordonnées

Adresse 34000 Montpellier Web Site web

Mes services / métier

Job d'été ou saisonniers

Compétences & Mission recherchée

ma première expérience a été d'assister la Responsable du rayon sciences humaines et sociales de la librairie Cultura à Toulouse ; Mes missions consistaient a effectuer la mise en rayon des livres et de passer les commandes éventuelles des clients

Puis j'ai obtenu un poste de Vendeur au rayon SHS (sociologie - Anthropologie - Histoire- Psychologie) de la FNAC de Montpellier. Il me fallait assurer la présentation générale de mes rayons (mise en rayon, lisibilité de l'information), le contrôle des réceptions, les retours.



Passionné par les livres de sociologie je cherche un poste en rayon Sociologie - sciences humaines en Librairie

Tarif

SMIC horaire